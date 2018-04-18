Вовка остаточно не допустили до участі в конкурсі з відбору членів Нацкомісії з тарифів

Номінаційна комісія не допустила чинного голову Нацкомісії регулювання сфер енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка до конкурсу на обрання нових членів НКРЕ.

Про це свідчать дані Номінаційної комісії.

Вовка не допустили до конкурсу на підставі норми закону про обов'язкову наявність у кандидата досвіду роботи протягом 5 років в сфері енергетики.

Вовк оскаржив рішення комісії. Скаргу чинного голови розглянули, однак відхилили.

Термін повноважень голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка, згідно з планом ротації членів регулятора, закінчується в травні 2018 року.

Як повідомлялося, Вовк подав документи на участь в конкурсі з відбору двох кандидатів до президії комісії. Вовк має намір зберегти займану посаду.

Вовк був призначений на посаду в.о. голови НКРЕ в кінці грудня 2014 року. З червня 2015 року вступив в повноваження глави регулятора.

До призначення на цю посаду він не мав досвіду роботи в сфері енергетики.

У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка.

З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював в Москві в корпорації Roshen, яка належить президенту.

За час каденції Вовка була прийнята скандально відома формула "Роттердам+", яка, як вважають експерти, генерує надприбуток для теплової генерації, зокрема, компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

На сьогодні впровадження формули "Роттердам+" є предметом розслідування НАБУ.

Також комісія під керівництвом Вовка реалізувала план підвищення тарифів на електроенергію для населення, і при цьому також підвищувала тарифи для промисловості, що не дало можливості побороти перехресне субсидування на ринку електроенергії.

За час керівництва Вовка, НКРЕ намагалася ввести абонплату за газ, а також прийняла рішення про введення стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі і нові активи в розмірі 12,5%.

Раніше повідомлялося, що засідання НКРЕ з 26 березня втратили кворум - більшість голосів діючих членів, яка необхідна для прийняття будь-яких рішень регулятора.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Економічна правда