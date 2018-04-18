ДФС розкрила причину нарахування 8 мільярдів штрафу Коболєву

Державна фіскальна служба вважає главу НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва винним в порушенні митних правил.

Про це йдеться в двох постановах ДФС від 27 лютого ц.р., якими Коболєву в цілому було виписано 8,3 млрд гривень штрафних санкцій.

"Протягом 2017 р митний брокер "Нафтогазу" ТОВ "Груп СВ" неодноразово подавав митні декларації, заздалегідь знаючи про отримання відмови в митному оформленні у зв'язку з неподанням повного пакета документів. Для встановлення причин подачі неповного пакету документів, проведено опитування директора "Груп СВ" Марії Савіної. Вона повідомила, що неодноразово зверталася до посадових осіб "Нафтогазу" за отриманням документів, яких бракувало, але вони не були їй надані в зв'язку з їх не підписанням", - йдеться в постанові податкової.

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У цій же постанові вказується, що документами, яких бракує для оформлення митної декларації, є рахунки-фактури і акти приймання передачі природного газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

За даними ЕП, ні першого, ні другого виду документів не існує в зв'язку з принципово різними позиціями української і російської компаній: "Нафтогаз" відмовляється підписувати акти з моменту військової агресії Росії проти України через те що в них "Газпромом" враховані несанкціоновані поставки газу на окуповану територію Донецької та Луганської областей.

У свою чергу "Газпром" відмовляється надавати дані акти без урахування поставок газу в зону АТО.

Як повідомляла ЕП, рішенням Стокгольмського арбітражу поставки газу "Газпромом" на захоплену територію Донбасу визнані самовільними (здійсненими без згоди української сторони) і не підлягають оплаті з боку "Нафтогазу".

Позиція глави Державної фіскальної служби (зараз зайнята Мирославом Проданом) є квотою БПП. Цю ж політичну силу представляє прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який конфліктує з Андрієм Коболєвим за контроль над "Нафтогазом України".

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оскаржив до Подільського районного суду Києва дві постанови Енергетичної митниці ДФС про накладення на нього персонального штрафу на 7 і 1,3 мільярда гривень.

Голова НАК "Нафтогаз України" заявив, що збирається судитись з Державною фіскальною службою.

Детальніше про історію зі штрафом читайте у статті: Рахунок на 8 мільярдів: нащо ДФС оштрафувала Коболєва і "Нафтогаз"

Дмитро Рясний, ЕП