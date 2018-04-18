Кабмін спрогнозував курс на три роки вперед

Кабінет міністрів спрогнозував середньорічний курс гривні на 2019, 2020 та 2021 роки.

Про це йдеться у проекті постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки, який опинився у розпорядженні ЕП.



Так, у 2019 році обмінний курс гривні до долара США в середньому за період становитиме 30,5 гривні за долар.

У 2020 – 31,4 гривні за долар, у 2021 – 31,8 гривні за долар.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2018 рік становить 29,3 гривні за долар.

Деталі бюджетної декларації на 2019-2021 роки читайте тут.



Економічна правда