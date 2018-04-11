OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про нові санкції проти РФ, трудову міграцію та нелегальний алкоголь.

Про нові санкції проти РФ. Новий пакет санкцій передбачає повну заборону на будь-які фінансові операції, пов’язані з державним боргом Росії.

Про обмеження швидкості інтернету. Мобільний оператор "Київстар" з 11 квітня встановив обмеження швидкості для послуги передачі даних в 1,8 Мбіт/c після використання перших 6 Гб на добу.

Про транзит газу. "Газпром" може зберегти транзит газу через Україну у розмірі 10-15 млрд кубометрів на рік, якщо українська сторона доведе економічну доцільність нового контракту.

Про трудову міграцію. Кабінет міністрів підготував низку ініціатив щодо підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для припинення трудової міграції.

Знову про Кононенка. Прем'єр Володимир Гройсман попросив правоохоронців перевірити достовірність інформації про видачу Державною службою геології і надр ліцензій на розробку родовищ літію наближеним до влади особам без конкурсів.

Про нелегальний алкоголь. Європейська Комісія розпочинає масштабну компанію по боротьбі з контрафактом в країнах-партнерах ЄС.

Про держпідприємства. З 3,5 тисячі підприємств, що залишилися в державній власності, 1255 фактично не працюють і підлягають ліквідації.

Ви хочете знати більше?

Чорний лебідь для російських олігархів: чому всі говорять про нові санкції США

Чому останні санкції США щодо російських олігархів і чиновників так вдарили по рублю, і що це означає для України.

Чемодан — вокзал — Бориспіль: чи потрібен Києву "Повітряний експрес"

Незабаром може початися будівництво залізничної гілки до аеропорту "Бориспіль". Скільки коштів буде витрачено на проект і що це дасть пасажирам?