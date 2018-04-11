Європейці бояться нелегального алкоголю з України

Європейська Комісія розпочинає масштабну компанію по боротьбі з контрафактом в країнах-партнерах ЄС.

Про це повідомляє прес-служба ЄК.

В черговий раз європейці висловлюють свої побоювання з приводу українського ринку нелегального алкоголю, який уже визнаний найбільшим в Європі, досягає 60% і веде з бюджету близько 360 млн євро. Бояться європейські партнери, що вже в нинішньому році контрафакт виплеснеться за межі України і наповнить європейські країни.

Як зазначається, Європейська Комісія запросила до проекту профільну асоціацію Укргорілка і вітчизняні компанії виробники алкоголю з проханням висловити свої зауваження за запланованим 'Counterfeit and Piracy watch-list' - "Контрольному списку підроблених і контрафактних товарів" з України. Європейська ініціатива спрямована на виявлення онлайн і приватних майданчиків, які дозволяють виробляти і реалізовувати контрафактні і контрабандні товари в країнах, що не входять в Європейський союз.

ЄК планує офіційно опублікувати список виробників і продавців контрафакту вже в цьому році і регулярно його оновлювати. В першу чергу, щоб відстежити роботу контролюючих органів, ефективність їх роботи і зменшити рівень корупції на місцях.

Привернуло європейців і розслідування української Антикорупційної правозахисної організації - за їхніми даними половина державних спиртзаводів виробляє нелегальний спирт, а нелегальна горілка виробляється на повноцінних лікеро-горілчаних заводах - 10 з 30 заводів займаються виробництвом контрафакту.

"Наші європейські колеги налаштовані рішуче. Вони готові ставити питання на державному рівні, чому в Україні нелегальний ринок алкоголю став такою масштабною проблемою. Крім того, вони прекрасно розуміють, що це мінімум 12 млрд гривень внутрішнього ресурсу, який повинен залишатися в держскарбниці, а не в кишенях злочинців і корупціонерів", - зазначив глава асоціації Укргорілка Володимир Остапюк.

Також наголошується, що урядовим органам буде запропоновано розслідувати всі факти виробництва і продажу нелегальної продукції і посилити відповідальності за ці порушення. Після вступу на посаду виконавчий директор ЄС буде стежити за тим, наскільки добре місцеві регулюючі органи контролюють ці ринки, і як активно вони скорочують доступність контрафактних товарів.

Особлива увага буде до України, яка має гіршу в Європі статистику боротьби з корупцією - за даними Transparency International Україна погіршила позиції і займає лише 130 рядок рейтингу боротьби з корупцією.

На думку Європейської Комісії нелегальний ринок є "конкретним лихом для економіки", перешкоджає інвестиціям і зайнятості в секторах, пов'язаних з виробництвом алкоголю. Управління інтелектуальної власності ЄС та Організація економічного співробітництва і розвитку повідомили, що щорічно близько 5% імпорту ЄС (на суму 85 млрд євро) є небезпечним контрафактом, в основному з країн-сусідів ЄС.

Економічна правда