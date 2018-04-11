Гройсман попросив перевірити видачу ліцензій на видобуток літію оточенню Кононенка

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до Генеральної прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням перевірити достовірність інформації про видачу Державною службою геології і надр ліцензій на розробку родовищ літію наближеним до влади особам без конкурсів і конкурентних принципів.

Про це він заявив на засіданні уряду 11 квітня.

"Я сьогодні вранці підписав лист Генеральній прокуратурі і Антикорупційній прокуратурі з проханням провести ретельну перевірку, чи дійсно факти, викладені в ЗМІ, мали місце", - заявив Гройсман.

"Якщо мали, повинна бути жорстка відповідальність. Такі випадки не можуть залишатися поза увагою влади", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що компанія, пов'язана з оточенням нардепа від БПП Ігоря Кононенка та міністра енергетики Ігоря Насалика - "Петро-Консалтінг" - поза конкурсом отримала спецдозвіл на розробку 14 мільйонів тон літієвої руди на Донбасі.

Раніше директор інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов розповів, що ресурси оксиду літію в Україні досягають 500 тис. тонн.

Найбільшими споживачами літію є скляна та керамічна сфери - близько 31%. Виробництво акумуляторних батарей споживає 23% літію.

Економічна правда