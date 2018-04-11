"Київстар" обмежив швидкість інтернету

Мобільний оператор "Київстар" з 11 квітня встановив обмеження швидкості для послуги передачі даних в 1,8 Мбіт/c після використання перших 6 Гб на добу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Статистика показує, що 0,5% абонентів регулярно використовує аномально великі обсяги мобільного інтернету - більше 100 тис Мб щомісяця. Ці абоненти перевантажують мережу оператора і значно уповільнюють швидкість інтернету для інших 99,5% абонентів", - підкреслюють в "Київстарі".

За даними оператора, цього обсягу даних вистачить на 112 годин перегляду відео, 1,4 тис. годин прослуховування музики онлайн або на завантаження понад 60 фільмів в хорошій якості.

"Щоб надати рівноправний доступ до якісної мобільного інтернету і захистити більшість абонентів від дискримінації, з 11 квітня 2018 року компанія може застосовувати "Політику справедливого користування мережевими ресурсами": для абонентів, які використовували протягом доби більше 6 тис Мб мобільного інтернету, послуга передачі даних до кінця дня може надаватися на швидкості до 1,8 Мбіт/c", - відзначають в компанії.

При цьому в "Київстарі" підкреслюють, що 6 тис Мб трафіку вистачить на сім годин перегляду відео або на 82 години прослуховування музики в хорошій якості.

При цьому, на думку оператора, швидкості в 1,8 Мбіт/с буде достатньо для комфортного користування всіма популярними послугами на смартфоні: обміном повідомленнями і дзвінками в месенджерах, пошуком інформації в браузері, стрімінга відео і музики і т.п.

Оператор також не планує обмежень за обсягом споживаного трафіку.

У компанії підкреслюють, що 99,5% абонентів "Київстар", які користуються мобільним інтернетом, витрачають в місяць менше 100 тис Мб, тому не відчують ніяких змін.

Обмеження можуть бути використані лише для тих абонентів, які використовують аномально великий обсяг інтернету і перевантажують мережу.

Нагадаємо, Київстар запустив 4G у 20 населених пунктах України.