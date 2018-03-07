OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "Богдани" для армії, українських багатіїв та 4G.

Про "Богдани" для армії. Протягом 2016-2017 років офіційний дистриб’ютор китайської продукції Great Wall "Богдан-Індустрія" підписала тендерні контракти на 26,1 млн гривень для постачання техніки в зону АТО.

Про 4G. Трійка українських мобільних операторів прогнозує запуск технології мобільного зв'язку четвертого покоління (4G) в діапазоні 1800 МГц в липні поточного року.

Про посадовців НКРЕ. НАБУ у лютому 2018 року порушило кримінальне провадження стосовно зловживань службовим становищем посадових осіб НКРЕ при прийнятті регуляторних рішень на користь енергетичних підприємств холдингу "ДТЕК".

Про українських багатіїв. Семеро українців потрапили до рейтингу найбагатших людей світу, який щорічно складає американський журнал Forbes.

Про Коломойського. НБУ програв екс-власникам Приватбанку в суді та не зможе забрати в них курорт "Буковель".

Про електромобілі. Первинні реєстрації електромобілів в Україні (нових і старих) в січні-лютому поточного року зросли на 60% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 482 одиниць.

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На "трубі": репортаж з диспетчерської української ГТС

Як функціонує українська газотранспортна система, хто подає газ українцям та ЄС і кожного дня спілкується з "Газпромом". Про це в репортажі ЕП з мозоку української ГТС.