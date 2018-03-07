Ринок електромобілів зростає за рахунок секонд-хенду

Первинні реєстрації електромобілів в Україні (нових і старих) в січні-лютому поточного року зросли на 60% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 482 одиниць.

Про це повідомила асоціація "Укравтопром".

Реєстрації старих автомобілів виросли на 82%, тоді як нових - скоротилися на 19%.

Традиційно лідером первинного ринку електрокарів за підсумками двох місяців стала модель Nissan Leaf, продажі яких зросли на 32% - до 346 одиниць, при цьому частка старих становила 96%.

Другу позицію зі значним відривом (на 316 од) посідає BMW i3, яких зареєстровано 30 од. (в шість разів більше), в тому числі 18 вживаних.

Замикає трійку найпопулярніших електрокарів на українському ринку Tesla Model S, вибір на цьому авто зупинили 20 осіб, 14 з яких надали перевагу старим машинам.

Асоціація відзначає, що в січні-лютому на ринку були моделі електрокарів, які поповнили український автопарк виключно новими автомобілями - Hyundai Ioniq (7 шт.), Tesla Model Х (4 шт.) І Chevrolet Volt (2 шт.).

Як повідомлялося, в 2017 році первинний ринок легкових електромобілів України виріс в 2,3 рази в порівнянні з 2016 роком - до 2697 одиниць, при цьому на частку старих припадало 85% реєстрацій, тоді як роком раніше - 51%.

Нагадаємо, Мінінфраструктури узгодило стратегію розвитку ринку електрокарів, якою передбачено введення механізму податкової знижки та скасування виплати в пенсійний фонд при реєстрації електромобілів.

З 1 січня 2018 року скасували ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році в Україні було зареєстровано 3265 автомобілів з електричним приводом, що на 91% більше, ніж в 2016 році.

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