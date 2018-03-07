НБУ не зможе забрати "Буковель" у Коломойського

НБУ програв екс-власникам Приватбанку в суді та не зможе забрати в них курорт "Буковель".

Про це повідомляє FinBalance.

Зазначається, що 21 лютого Господарський суд м. Києва задовольнив позов ТОВ "Скорзонера" до НБУ та розірвав кілька іпотечних договорів, укладених між позивачем та відповідачем як забезпечення боргових зобов’язань Приватбанку перед Нацбанком по кредитам рефінансування.

Ці договори були укладені між "Скорзонерою" і НБУ в жовтні 2014 року як забезпечення боргових зобов'язань "Приватбанку" перед Нацбанком за кредитами рефінансування.

Відповідно до даних держреєстру прав на нерухоме майно, предметами іпотеки є майно за адресою Івано-Франківська обл., м. Яремче, с. Поляниця (де розташований гірськолижний курорт "Буковель"). Йдеться про земельні ділянки рекреаційного призначення, для будівництва готельного комплексу, будівлі підвісної пасажирської канатної дороги, паркінги тощо.

За даними держреєстру юросіб, кінцеві бенефіціари ТОВ "Скорзонера" – Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

Суд дійшов висновку, що НБУ міг списати заборгованість з рефінансування з рахунків уже державного "Приватбанку", але не зробив цього.

Суд також зауважив, що після націоналізації Приватбанку НБУ втратив фактичний інтерес у погашенні боргу Приватбанку самим Приватбанком.

Гірськолижний комплекс "Буковель" був взятий на баланс Приватбанку під час націоналізації.

Нагадаємо, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Приватбанк має виставити на продаж непрофільні для себе активи: гірськолижний курорт "Буковель", будівлю телеканалу "1+1" в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

Як повідомлялося, 10 серпня директор НАБУ Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.

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Економічна правда