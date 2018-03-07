Семеро українців потрапили до рейтингу Forbes

Семеро українців потрапили до рейтингу найбагатших людей світу, який щорічно складає американський журнал Forbes.

Рейтинг опубліковано на сайті журналу.

Так, найбагатшим українцем вже декілька років поспіль залишається власник компанії СКМ Рінат Ахметов. Він посів 334 сходинку рейтингу, його статки оцінюються в 5,5 мільярда доларів.

Другу позицію серед українців займає власник залізорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго зі статками 1,6 мільярда доларів.

На третьому місці власник аграрного холдингу МХП Юрій Косюк, активи якого оцінили у 1,5 мільярда доларів.

Четверту позицію обіймає засновник Інтерпайпу, медіа-холдингу StarLightMedia та EastOneGroup Віктор Пінчук з 1,4 мільярдами.

Також в список потрапили екс-власники Приватбанку Геннадій Боголюбов (1,2 мільярди доларів) та Ігор Коломойський (1 мільярд доларів). Через націоналізацію Приватбанку їхні статки цьогоріч зменшились.

Останній українець у списку Forbes — народний депутат Вадим Новінський із статками в 1 мільярд доларів.

Відзначимо, що президент України Петро Порошенко не потрапив цього року до списку.

На останній прес-конференції президент зазначив: "Коли я обирався президентом, мої статки були набагато більші, ніж зараз. Я єдиний президент, який має цю динаміку".

Нагадаємо, творець Amazon Джефф Безос витіснив з першого рядка рейтингу співзасновника Microsoft Білла Гейтса.

Економічна правда