OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про 4G. Мобільні оператори офіційно запустили 4G у найбільших містах.

Про Газпром. "Газпром" оскаржив рішення арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" по транзиту.

Про НБУ. Нацбанк програв суд власникові облігацій Приватбанку. Позов задоволено часткого, на 574 тис доларів. НБУ подаватиме апеляцію.

Про "пивних гігантів". Найбільший в світі пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev і лідер на ринку Туреччини Anadolu Efes завершили злиття бізнесів на території РФ та України в рівних частках.

Про ОККО. Український холдинг OKKO Group в найближчі місяці почне торгівлю електричною енергією на ринку України.

Про Бахматюка. Земельний банк однієї з найбільших аграрних компаній "Укрлендфармінг" скоротився на 70 тисяч гектарів з 2014 року.

Про уповільнення айфонів. В оновленні операційної системи Apple з'явилася функція відключення "уповільнення" iPhone.

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В Україні запустили 4G: Що і коли отримають абоненти

Українські мобільні оператори 30 березня запустили зв'язок четвертого покоління у найбільших містах. Хто і як зможе користуватися 4G.