Газпром потрапив у пастку, яку готував для України – Нафтогаз

Газпрому не вдалося дискредитувати Україну в очах Європи, натомість росіяни показали себе як ненадійного поставника.

Про це на своїй сторінці написав головний коммерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Українці довели Європі - що Нафтогаз забезпечує надійні надходження газу в Європу, на відміну від Газпрому", - заявив він.

"Це дуже важливо для того, щоб європейці відмовилися від Північного Потоку 2 - газопроводу з Росії до Німеччини, який може повністю забрати у України доходи від транзиту, а це приблизно 2-3 млрд дол на рік", - написав Вітренко.

Нагадаємо, польські та чеські газові оператори підтвердили сумлінне виконання Україною транзитних зобов'язань.

"Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Нафтогаз України і польська нафтогазова компанія PGNiG підписали контракт про термінове постачання газу.

Постачання почалися 2 березня о 6 ранку через вузол Германовіце, який з'єднує польську і українську газотранспортні системи.

Головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко заявив, що Україна з 3 березня 2018 року збільшить імпорт природного газу з боку Європи до 25 мільйонів кубометрів на добу, що дозволить повністю закрити потребу країни.

Економічна правда