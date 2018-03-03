Україна повністю виконує свої транзитні зобов’язання - ЄС

Польські та чеські газові оператори підтвердили сумлінне виконання Україною транзитних зобов'язань.

Про це заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк в коментарі Polsat News, передає Укрінформ.

"Ми слідкуємо за обсягами газу, які транзитом надходять до Польщі з Росії через територію України. Ми не помітили жодних аномалій, газ постачається нормально", - наголосив Возняк.

Найбільший чеський газовий оператор також підтвердив, що Україна повністю виконує свої зобов'язання щодо транзиту газу до ЄС.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс.

Найбільший чеський газовий оператор підтверджує, що Україна повністю виконує свої зобов'язання щодо транзиту газу до ЄС: поставки газу через Україну до Чехії відбуваються без перебоїв і у законтрактованих обсягах https://t.co/vqRmJmOsmE — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 2 марта 2018 г.

"Поставки газу через Україну до Чехії відбуваються без перебоїв і у законтрактованих обсягах", - зазначив він.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу нічого не загрожує.

Економічна правда