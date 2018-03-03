Всі розділи
Укр / Рус

Україна повністю виконує свої транзитні зобов’язання - ЄС

Субота, 3 березня 2018, 12:10

Польські та чеські газові оператори підтвердили сумлінне виконання Україною транзитних зобов'язань.

Про це заявив голова правління польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк в коментарі Polsat News, передає Укрінформ.

"Ми слідкуємо за обсягами газу, які транзитом надходять до Польщі з Росії через територію України. Ми не помітили жодних аномалій, газ постачається нормально", - наголосив Возняк.

Найбільший чеський газовий оператор також підтвердив, що Україна повністю виконує свої зобов'язання щодо транзиту газу до ЄС.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter посол України в Чеській республіці Євген Перебийніс.

"Поставки газу через Україну до Чехії відбуваються без перебоїв і у законтрактованих обсягах", - зазначив він.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що транзиту російського газу через територію України до країн Європейського Союзу нічого не загрожує.

Економічна правда

ЄС газ
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент розповів, за якими цінами Україна купує європейський газ 3 березня 2018, 11:20
Україна та Молдова нагадали ЄС про небезпеку Північного потоку-2 3 березня 2018, 10:10
ЄС переживає щодо транзиту газу з Роcії – ЄК 2 березня 2018, 16:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті