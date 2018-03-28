OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про ціни на газ, лондонську квартиру Ахметова та ЗВТ з Ізраїлем.

Про фейкові слухання щодо НБУ. Ігор Коломойський та Сергій Тарута стоять за організацією фейкових слухань щодо НБУ у підвалі Капітолія.

Про лондонську квартиру Ахметова. Після рішення про блокування активів Ахметова виявилося, що апартаменти у Лондоні, куплені власником СКМ за 136 мільйонів фунтів, формально вже йому не належать.

Про Ryanair. Ірландський лоукостер Ryanair веде переговори з п'ятьма українськими аеропортами і планує відкриття бази.

Про ЗВТ з Ізраїлем. Уряд завершив переговори з Ізраїлем про зону вільної торгівлі і підпише відповідну угоду найближчим часом.

Про ціни на газ. Кабінет міністрів продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тариф до червня 2018 року.

Про Злочевського. Екс-міністр уряду Азарова Микола Злочевський володіє 38 з 204 дозволів на користування надрами, які знаходяться у власності приватних компаній.

Про ціни на залізничні квитки. Наказ Міністерства інфраструктури про підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення на 12% з 1 квітня і 1 жовтня ще знаходиться на узгодженні в ряді органів.

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Бюджетні ігри з електоратом: чи переживе економіка вибори 2019 року

У 2007 та 2012 рр. прем’єри Микола Азаров та Юлія Тимошенко напередодні парламентських виборів розширювали держвидатки по-максимуму. Якими були економічні наслідки цих рішень, і які ризики для бюджету несуть подвійні вибори 2019 року?

Взяти за надра: Хто володіє нафтогазовими родовищами країни

Третину приватних компаній, що видобувають нафту і газ в Україні, контролюють публічні діячі або їхні найближчі соратники. Серед них – народні депутати, найбільші олігархи та одіозний екс-міністр часів Януковича.