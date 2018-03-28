Уряд вирішив не піднімати ціни на газ

Кабінет міністрів продовжив спецзобов'язання "Нафтогазу" на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тариф до червня 2018 року.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 28 березня.

Кабмін продовжив дію постанови "Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов'язань на суб'єктів ринку газу" до 1 червня 2018 року.

У пояснювальній записці зазначається, що переговори з МВФ щодо приведення ціни на газ до рівня імпортного паритету тривають, і існує необхідність продовжити дію спецзобов'язань.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Так, відповідно до документу, вона розраховується на базі імпортного паритету (середня ціна імпортного газу за певний період — ЕП).

Уряд повинен був опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року Кабмін протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішили до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тис грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

За методикою, яка діє в даний момент, якщо за підсумками року є відхилення "плюс/мінус" 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

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Економічна правда