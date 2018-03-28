Злочевський володіє найбільшою кількістю дозволів на користування надрами

Екс-міністр уряду Азарова Микола Злочевський володіє 38 з 204 дозволів на користування надрами, які знаходяться у власності приватних компаній.

Про це йдеться в статті на ЕП.

На сьогоднішній день власниками найбільшої кількості виданих у приватні руки дозволів є саме структури Злочевського, які складаються з 14 компаній.

Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні в справі, що розслідувалася Генеральною прокуратурою. На початку 2015 року ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

У грудні 2016 року Злочевський зустрічався з народним депутатом від БПП Ігорем Кононенко у Відні, що сам Кононенко спростовував. Після цієї зустрічі, з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук Злочевського в зв'язку з відповідним запитом від ГПУ.

Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

На початку лютого власник газодобувної групи Burisma Holdings повернувся в Україну.

В січні ц.р., Burisma заявила про завершення всіх процесуальних і судових справ в Україні проти Злочевського і операційних компаній, що входять до складу Burisma Group.

Основна частина родовищ, якими в даний час оперують компанії з Burisma Holdings, була видана за два періоди.

Перший припав на 2003-2004 рр., коли Злочевський очолював Державний комітет природних ресурсів, який мав у той час право розпорядження спеціальними дозволами (ліцензіями) на право користування надрами.

Другий - на 2010-2012 рр., коли Злочевський керував Міністерством охорони навколишнього природного середовища, якому підзвітна Державна служба геології та надр - єдиний на сьогодні розпорядник спецдозволів на користування надрами в країні.

Детальніше читайте: Взяти за надра: Хто володіє нафтогазовими родовищами країни

Економічна правда