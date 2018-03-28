Ахметов позбувся своєї лондонської квартири через "Укртелеком" — ЗМІ

Після рішення про блокування активів Ахметова виявилося, що апартаменти у Лондоні, куплені власником СКМ за 136 мільйонів фунтів, формально вже йому не належать.

Про це пише DW.

30 березня суд на Кіпрі розгляне апеляцію холдингу СКМ Ахметова на рішення про замороження активів.

Опоненти в судах закидають олігарху шахрайство. Мовляв, із самого початку судових спорів щодо "Укртелекому" 2016 року холдинг СКМ переоформлював активи так, щоб вивести їх з-під під загрози конфіскації за борги.

Натомість менеджери Ахметова заявляють про "звичайну реструктуризацію" всередині холдингу.

Тим часом, заморожені активи, схоже, таки кудись зникають.

Як повідомляють поінформовані джерела DW, після рішення про блокування активів виявилося, що розкішні апартаменти на One Hyde Park у Лондоні, куплені власником СКМ свого часу за рекордні 136 мільйонів фунтів, формально вже йому не належать. У СКМ DW не прокоментували цю інформацію.

Остаточно питання боргів Ріната Ахметова вирішиться 23 квітня, коли Міжнародний арбітражний суд у Лондоні розгляне його апеляцію у справі про борги за "Укртелеком".

Джерело DW у холдингу СКМ повідомило, що нині захист Ріната Ахметова проводить власне розслідування оборудок, які передували купівлі ним "Укртелекому", аби представити їх суду в Лондоні.

Одна з версій, яку раніше озвучували українські ЗМІ: телекомунікаційним гігантом через офшори володіла ціла група осіб з найближчого з оточення українського екс-президента Віктора Януковича.

Свідчення, дані сторонами на суді у Лондоні, вказують на участь Януковича і його оточення у таємних домовленостях щодо "Укртелекому". Деякі факти, пов'язані з перепродажем "Укртелекому", можуть лише посилити підозри у фінансових інтересах оточення екс-президента в цих оборудках.

Нагадаємо, суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" Ріната Ахметова доплатити 760 мільйонів доларів кіпрській компанії Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

Раніше Окружний суд міста Нікосії (Кіпр) заморозив активи українського олігарха Ріната Ахметова на 820 млн доларів за позовом кіпрської компанії Raga Establishment, власником якої є колишній український банкір Денис Горбуненко.

На початку 2017 року Raga Establishment Ltd (колишня назва - Epic Telecom Invest Ltd), викупила у фонду EPIC Укртелеком, а потім перепродала його у 2013 році Ахметову за 860 млн доларів.

Переговори між Raga і СКМ почалися ще в серпні 2012 року. Тобто через трохи більше року після приватизації.

Згідно з доводами відповідача, переговори почалися на вимогу екс-президента України Віктора Януковича. Нібито він попросив Ахметова купити частку в Укртелекомі.

За версією відповідача, в ході початкових переговорів щодо потенційної купівлі Укртелекому вважалося, що Хорошковський був міноритарним акціонером телеком-оператора з часткою, яка приблизно дорівнює 25%.

А Сергій Арбузов, який виступав довіреною особою президента-втікача в переговорах, нібито проінформував, що контрольний пакет у Дмитра Фірташа.

Згідно з доводами СКМ, Хорошковський пізніше продав свої акції власнику групи DF. І той став 100-процентним власником пакета акцій в операторі. Саме 100% акцій, а не 25% цікавили СКМ.

Але Raga зі свого боку заявляє, що Горбуненко купив компанію у її колишнього власника - Хорошковського. А Фірташ, за версією Raga, ніколи не був власником EPIC, він був кредитором цієї фірми. І тепер, відповідно, хоче повернути вкладені гроші.

Компанія заявляє, що в 2013 році продала "Укртелеком" Ахметову за 860 млн доларів, але отримала з цієї суми лише 100 млн доларів.

Лондонський арбітраж підтримав вимоги Raga, відхиливши при цьому зустрічні претензії компанії Ахметова про розірвання договору про покупку "Укртелекому".

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