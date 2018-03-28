Підвищення цін на залізничні квитки під питанням

Наказ Міністерства інфраструктури про підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення на 12% з 1 квітня і 1 жовтня ще знаходиться на узгодженні в ряді органів.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Мінінфраструктури.

З метою реалізації рішення уряду, яким затверджено консолідований фінплан компанії "Укрзалізниця" на 2018 рік, підготовлений проект наказу міністерства щодо поетапної індексації тарифів на перевезення пасажирів у 2018 році.

Ініціатива щодо підвищення тарифів належить компанії "Укрзалізниця".

У міністерстві уточнили, що видання наказу Мінінфраструктури відбувається за процедурою, визначеною законодавством, що передбачає значну кількість погоджень документа (з профспілками, міністерствами і т. д.).

Індексацію тарифів планується провести у всіх категоріях поїздів і вагонів (крім вагонів першого класу поїздів Інтерсіті+), що курсують по території України.

З моменту останньої індексації тарифів (жовтень 2014 року) індекс споживчих цін становив 192,2%, індекс цін виробників промислової продукції - 206,3%.

Відзначимо, що щорічно в УЗ кілька разів змінює ціни на квитки для пасажирів. Вартість коливається в залежності від сезону: чим більший попит на перевезення, тим вище ціна.

Зазвичай коефіцієнт підвищення/пониження ціни становить 1,02-1,1. Літні перевезення одні з найдорожчих для пасажирів, дорожче - тільки в період з 25 по 30 грудня, коли діє коефіцієнт 1,1. Найдешевші перевезення на 9 травня - в цей день на квитки надається 20-відсоткова знижка.

Раніше повідомлялося, "Укрзалізниця" планує підвищити вартість пасажирських перевезень на понад 20% в 2018 році.