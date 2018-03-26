OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про зростання тарифів, збільшення держборгу та лоукости.

Про лоукости. Аеропорт Чернівці веде переговори про можливість виконання рейсів з румунською низкобюджетною авіакомпанією Blue Air.

Про стягнення боргів з "Газпрому". Міністерство юстиції розробило план, за допомогою якого планує стягнути з російського Газпрому 2,6 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про зростання тарифів. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила роздрібні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів на другий квартал 2018 року на 2,1-9,1%.

Про проблемні кредити. Державний Ощадбанк хоче продавати проблемні кредити на "голландських аукціонах" з можливістю дисконтування.

Про будівництво заводу "Антоновим". Держпідприємство Антонов планує завершити будівництво заводу з виробництва літака Ан-132D в Саудівській Аравії восени 2019 року.

Про зростання держборгу. Сукупний державний і гарантований державою борг в лютому 2018 року зріс на 0,85%, або на 0,65 млрд долларів - до 76,76 млрд доларів.

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