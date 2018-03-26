Зросли тарифи на електроенергію для промисловості

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, збільшила роздрібні тарифи на електроенергію для непобутових споживачів на другий квартал 2018 року на 2,1-9,1%.

Про це повідомляє УНІАН.

Згідно з повідомленням НКРЕКП, тарифи для споживачів першого класу напруги (отримують електричну енергію з напругою понад 35 кВ) виросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 гривні/кВт-год (без ПДВ).

Наприклад, для підприємств, які підключені до мереж "Київенерго" вартість електроенергії зросла на 6,6% - до 1,72 гривні/кВт-год, "Одесаобленерго" - на 6,9% - до 1,79 гривні/кВт-год , "Хмельницькобленерго" - на 7,9% - до 1,85 гривні/кВт-год і "Енергія-Новий Розділ" - на 9,1% - до 2,17 гривні/кВт-год.

Тарифи для споживачів другого класу напруги (підключені до мереж з напругою до 35 кВ) виросли на 2,1-7,5%, до 1,65-2,52 грн/кВт-год.

За інформацією НКРЕКП, тариф для абонентів "Вінницяобленерго" збільшився на 4,8% - до 2,36 гривні/кВт-год, "Закарпаттяобленерго" на 3% - до 2,39 гривні/кВт-год і "Чернігівобленерго" на 4, 3% - 2,39 гривні/кВт-год.

Найбільше зростання тарифів в групі споживачів другого класу напруги (7,5%) сталося для компаній, які підключені до мереж компанії "Енергія-Новояворівськ" (м Новояворівськ, Львівська область).

В кінці грудня 2017 року регулятор затвердив середньорічне значення оптової ринкової ціни на електроенергію на 2018 рік на рівні 1,562 гривні за МВт-год (без ПДВ), що на 14,4% було вище за попередній показник.

зростання оптової ринкової ціни обумовлено інфляцією, зростанням зарплат, девальвацією гривні, а також підвищенням цін на газ на 16,7% і вугілля (на 38,3%), ціна якого розраховується на основі європейського індексу з урахуванням доставки в Україну (так звана формула "Роттердам+").

На основі цього значення регулятор щомісяця розраховує тарифи на електроенергію для промислових споживачів.

Нагадаємо, група ДТЕК контролює близько 80% теплової електрогенерації і за 11 місяців 2017 року добула 84% всього енергетичного вугілля в Україні.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Після введення в дію "роттердамської" формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

В квітні НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕ через так звану формулу "Роттердам+".

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