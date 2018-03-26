"Антонов" будує авіазавод в Саудівській Аравії

Держпідприємство Антонов планує завершити будівництво заводу з виробництва літака Ан-132D в Саудівській Аравії восени 2019 року.

Про це повідомив виконуючий обов'язки президента Антонова Олександр Кривоконь в інтерв'ю на каналі UA:Перший.

"Ми плануємо, що вже десь у вересні-жовтні завод буде побудований разом зі злітною смугою", - сказав він.

Також, за його словами, вже виділено 2,5 тис. га землі для будівництва заводу в місті Таїф. Крім того, встановлені сонячні батареї, які будуть живити підприємство електроенергією.

Кривоконь зазначив, що в 2021 році буде побудований перший літак. З 2022 по 2024 виробництво літаків становитиме 10 одиниць, після чого виробництво літаків буде підвищено до 10 одиниць на рік.

Нагадаємо, що в лютому 2016 року Антонов підписав контракт на виробництво нових багатоцільових Ан-132 в Саудівській Аравії.

А пізніше стало відомо, що компанія TAQNIA Aeronautics (Королівство Саудівської Аравії) і українське держпідприємство Антонов приступили до роботи над техніко-економічним обґрунтуванням побудови авіаційного заводу в цій країні.

Економічна правда