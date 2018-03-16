OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні? Про борги ОРДЛО, цілі Нацбанку та безмаршрутковий Львів.

Про борги ОРДЛО. Міненерго хоче погасити борги ОРДЛО за електроенергію грошима держбюджету.

Про Нацбанк. Нацбанк презентував свою стратегію та визначив сім основних цілей.

Про захист прав споживачів. Впродовж 2017 року до територіальних органів Держпродспоживслужби надійшло понад 19,7 тисяч пропозицій, звернень, скарг та заяв від споживачів, 39% з яких були задоволені. За рік споживачам повернули майже 6 мільйонів гривень.

Про Київ. Київ піднявся на 20 позицій в списку найдорожчих міст світу, посів 110 місце в рейтингу і вибув з десятки найдешевших міст для життя.

Про зв’язки з РФ. Гройсман , що готовий розірвати економічні угоди з Росією.

Про український футбол. Всі українські клуби в сезоні Ліги чемпіонів і Ліги Європи 2017-2018 заробили понад 35 мільйонів євро.

Про безмаршрутковий Львів. Львів може стати першим містом без маршруток. Транспортна комісія депутатів Львівської міськради підтримала петицію городян про повну відмову від приватних перевізників на користь електротранспорту і великих автобусів.

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