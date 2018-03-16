Порошенко: Хотілося б зниження облікової ставки

Президент Порошенко хотів би більшого зростання кредитування економіки при менших ставках, але підтверджує, що незалежність центробанку залишається головним пріоритетом.

Про це він заявив на зустрічі з новим главою НБУ Яковом Смолієм та екс-главою Нацбанку Валерією Гонтаревої, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливо, що за минулий рік ми маємо 13% зростання депозитів і зростання кредитування національної економіки, хоча, звичайно, мені хотілося б більших показників. І тут стабільність банківської системи, національної грошової одиниці, можливо, зниження ставки... хоча ні, я про це не буду говорити, тому що це буде втручання в вашу роботу", - сказав Порошенко.

"Незалежність НБУ для мене залишається абсолютно першим пріоритетом - довіра і незалежність", - підкреслив президент.

Свідченням такої довіри він назвав зміцнення гривні останнім часом з 29 грн за долар до 26 грн за долар і викуп Нацбанком з початку року близько 800 млн доларів в резерви.

Порошенко зазначив, посилаючись на новопризначеного главу центробанку Якова Смолія, що при його призначенні ніхто не виставляв жодних умов щодо кадрових і професійних кроків на новій посаді.

На думку президента, зміна глави Нацбанку мало вплине на роботу регулятора.

Він подякував Валерії Гонтаревій, яка очолила НБУ в червні 2014 року, нагадавши, наскільки важкою тоді була ситуація в країні та її фінансово-банківській системі.

Він підкреслив, що ці чотири роки Нацбанк був незалежним і ніхто, в тому числі президент і уряд, не давали йому вказівок про рефінансування, ставки і виведення банків з ринку.

Порошенко вважає, що перед новим главою НБУ Смолієм стоять не менш амбітні завдання, зокрема, по валютній лібералізації і проведення в парламенті нещодавно схваленого Нацрадою реформ законопроекту про валюту, а також впровадження стандартів BEPS (план дій ОЕСР з протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування - ред).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Гройсман закликав НБУ знизити облікову ставку для відновлення кредитування економіки.

У Нацбанку відповіли, що підвищення облікової ставки не є ключовою перешкодою для кредитування бізнесу.

Нагадаємо, 1 березня Національний банк підняв облікову ставку на 1 процентний пункт до 17%.

Підвищення облікової ставки стало четвертим поспіль і було відповіддю на відсутність суттєвих ознак послаблення інфляційних ризиків.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і на цю посаду призначила Якова Смолія.

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