Золотовалютні резерви зростають за рахунок аукціонів - НБУ

Міжнародні резерви України до кінця лютого зросли до 18,5 мільярда доларів з 18,443 мільярда доларів на початок місяця.

Про це повідомив член правління Національного банку Олег Чурій під час прес-брифінгу.

"Резерви на сьогодні становлять приблизно 18,5 млрд доларів з урахуванням тих інтервенцій на купівлю іноземної валюти, який НБУ проводить майже щодня", - сказав він.

Нагадаємо, міжнародні резерви станом на початок лютого становили 18,44 млрд доларів.

У січні було здійснено платежі уряду з обслуговування та погашення державою боргу на суму 565,6 млн доларів.

Як відомо, Міжнародні резерви в 2017 році зросли на 21% і станом на 1 січня становили 18,808 млрд доларів.

Економічна правда