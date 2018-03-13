OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про інноваційний податок, банки Тігіпка та несумлінних роботодавців.

Про інноваційний податок. У Адміністрації президента отримали листа від МВФ, в якому рекомендується тричі подумати, перш ніж розглядати питання заміни податку на прибуток податком на виведений капітал. На заході побоюються, що доходи держбюджету різко впадуть, і це загрожує подальшій співпраці між Фондом та Україною.

Про аграрних Герег. За останні 2 роки народний депутат Олександр Герега та його дружина Галина інвестували в аграрний бізнес $150 мільйонів. Їх земельний банк збільшився до 110 тис. га.

Про несумлінних роботодавців. Міністерством юстиції створено антирейтинг підприємств-роботодавців, які не платять зарплати.

Про банки Тігіпка. Наглядова рада ТАСкомбанку призначила головою правління власника фінустанови Сергія Тігіпка. Крім того, VS банк, який належав російському Сбербанку, буде приєднаний до ТАСкомбанку.

Про чорноморську нафту. Верховна рада своїм рішенням дозволила "Чорноморнафтогазу" продовжувати боротьбу з росіянами за втрачені активи на шельфі Чорного моря та в окупованому Криму.

Про розширення Косюка. "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка веде переговори з придбання збиткової французької птахівничої фірми "Doux".

Про "Хрещатик". Верховний суд визнав незаконним рішення НБУ про виведення з ринку банку "Хрещатик". Остаточно.

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Не змінювати спрощену систему оподаткування, відкласти введення податку на виведений капітал і створити правоохоронний орган, підзвітний президенту та парламенту. Такі подальші наміри глави держави щодо бізнесу.