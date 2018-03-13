"Чорноморнафтогаз" не визнають банкрутом до 2019

Верховна Рада ухвалила законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України" з пропозиціями Президента України.

"За" проголосувало 250 депутатів.

Законопроект прийнято за основу та в цілому.

Законопроектом передбачається, що продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законом.



Також передбачається, що справи про банкрутство Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" до 1 січня 2019 року не порушуються.

"Провадження у справах про банкрутсто Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз", порушені до 1 січня 2017 року, підлягають припиненню, крім випадків, якщо ліквідація відбувається за рішенням власника", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Раніше повідомлялось, що захоплена Росією в Криму компанія "Чорноморнафтогаз" на сьогодні виснажує ресурси газу на родовищах і поступово скорочує видобуток "блакитного" палива.

Як відомо, у березні 2014 року внаслідок анексії Криму Російською Федерацією "Чорноморнафтогаз" втратив доступ до виробничих потужностей та газових родовищ на півострові та шельфі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, яким до 1 січня 2019 року встановлюється мораторій на стягнення заборгованості з компанії "Чорноморнафтогаз".

На даний час товариство зареєстровано у Києві, вживає заходи щодо налагодження господарської діяльності, займається відновленням втрачених документів та формуванням доказової бази для міжнародних судів проти Російської Федерації.

Збитки, завдані "Чорноморнафтогазу" анексією АР Крим, заявлені у позові Міністерства юстиції України до Російської Федерації щодо визнання незаконною окупації Криму та компенсації збитків, завданих цією окупацією.

"Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

На балансі компанії перебувають 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ на сьогоднішній день становлять: по природному газу - 58,56 млрд куб м, по газовому конденсату - 1231 тис тонн, по нафті - 2530 тис тонн.

Економічна правда