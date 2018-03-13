Тігіпко знову очолив ТАСкомбанк

Наглядова рада ТАСкомбанку з 12 березня призначила головою правління Сергія Тігіпка.

Про це повідомляє FinClub.

Протягом останніх 11 місяців він обіймав посаду голови наглядової ради. Тігіпко призначений строком на 3 роки і приступить до виконання обов'язків на наступний робочий день після погодження Національним банком його вступу на зазначену посаду.

До узгодження кандидатури Сергія Тігіпка Нацбанком виконуючим обов'язки голови правління ТАСкомбанку буде Володимир Дубей.

Сергій Тігіпко вже був головою правління банку з січня 2016 по квітень 2017 року. Після цього він став головою наглядової ради, а його місця зайняла Катерина Мелеш. Після призначення Сергія Тігіпка, вона переведена на посаду радника на підставі поданої заяви.

У ТАСкомбанк повідомили, що вона буде працювати на посаді заступника голови ради директорів групи "ТАС".

На засіданні наглядової ради був також затверджений план дій з реорганізації шляхом приєднання ВіЕс Банку до ТАСкомбанк.

Нагадаємо, Національний банк у лютому застосував заходи впливу до двох банківських установ, одне з яких оштрафував на більш ніж 6 мільйонів гривень.

Економічна правда