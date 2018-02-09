OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про обвал на Уолл-стріт, RAB-тарифи та Київський торт.

Про обвал на Уолл-стріт. У четвер, 8 лютого, в США вдруге за тиждень обвалилися фондові індекси.

Про Шепелєва. Правоохоронці затримали колишнього народного депутата від БЮТ і Партії регіонів Олександра Шепелєва.

Про автомобілі. За даними Державної фіскальної служби у 2017 році здійснено митне оформлення 80,5 тисяч нових та 72,9 тисяч вживаних авто.

Про ціни на газ. Рішення Стокгольмського арбітражу знижує ціну російського газу для НАК "Нафтогаз України" на 20-50 доларів за тисячу кубометрів, у порівнянні зі старою формульної ціною.

Про Київський торт. Кондитерська корпорація Roshen повідомляє, що не має претензій до гіпермаркету Ашан Україна щодо права випуску Київського торта.

Про RAB-тарифи. Глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк сумнівається в готовності будь-якого обленерго до переходу на стимулююче регулювання з 1 квітня 2018 року.

Про Приватбанк. Націоналізований у 2016 році Приватбанк планують повернути в приватну власність до 2023 року.

Ви хочете знати більше?

"Черная неделя" для финансовых рынков: временный сотрясение или начало нового кризиса

На Уолл-стріт знову обвал — вдруге за тиждень. ЕП пояснює, якими можуть бути причини останніх подій у США, і чому світова спільнота все частіше говорить про нову кризу.

Ілон Маск про запуск Falcon Heavy: У мене в голові була картинка величезного вибуху на майданчику

Після запуску Маск виглядав здивованим. Ніби не міг повірити у те, що дійсно запустив найпотужнішу ракету в світі. Проте розповів, як це було, що буде далі і де тепер Tesla Roadster.