"Чорний тиждень" для фінансових ринків: тимчасовий струс чи початок нової кризи

На Уолл-стріт знову обвал — вдруге за тиждень. ЕП пояснює, якими можуть бути причини останніх подій в США, і чому світова спільнота все частіше говорить про нову кризу.

За минулу добу найбільші американські корпорації втратили більше трильйона доларів, найбагатші люди світу — майже 100 мільярдів.

Так, за даними Bloomberg, власник Amazon Джефф Безос побіднішав на 5,3 млрд дол, Уоррен Баффет — на 3,5 млрд дол, а Марк Цукерберг втратив 3,4 млрд дол. Такими є короткі підсумки "чорного четверга" на Уолл-стріт.

Це уже другий на цьому тижні "чорний" день для фінансових ринків. 5 грудня на американських фондових майданчиках стався рекордний обвал, яких не було ще з часів фінансової кризи. Те ж саме потім сталося з капіталізацією компаній, акції яких торгуються на біржах Токіо, Лондона, Франкфурта та Парижа.

Потім була часткова корекція, яка дозволила відіграти частину втрат. Проте, напередодні в Штатах знову стається обвал. З урахуванням останніх новині, виходить, що з початку цього тижня Dow Jones впав на 6,5%, NASDAQ — на 6,4%, а S&P 500 — на 6,6%.

Промисловий індекс Dow Jones – найстаріший з американських індексів, створений у 1896 році. Індекс відображає біржовий курс цінних паперів 30 найбільших американських компаній. NASDAQ розраховується на основі кількох фондових індексів. Він відображає кон'юнктурну діяльність на ринку високих технологій США та реакцію бізнесу на політичні та економічні події. S&P 500 — фондовий індекс, в кошик якого включено 500 обраних акціонерних компаній США, які мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's і вона його складає. Індекс публікується з 4 березня 1957 року.

За тим, що буде з цими індексами відбуватися далі, уважно стежить весь світ. Економісти, біржові аналітики, експерти і чиновники наразі намагаються збагнути, чи не будуть ці події передвісником нової фінансової кризи.

ЕП пояснює, якими можуть бути причини останніх подій в США, і чому світова спільнота все активніше вживає слово crisis.

Чому індекси впали

Економісти озвучили кілька причин падіння американських індексів.

Позитив від Трампа. В кінці січня президент США Дональд Трамп в своєму зверненні до Конгресу США розповів про те, якого "неймовірного прогресу" та "екстраординарного успіху" досягли США за його президентства.

"З моменту виборів ми створили 2,4 мільйони нових робочих місць, у тому числі 200 тисяч у промисловості. Заявки на допомогу по безробіттю досягли 450 річного мінімуму", — заявив Трамп.

З промови Трампа

Ситуацію підтвердив опублікований минулої п'ятниці звіт про ситуацію на ринку праці міністерства праці США. Документ засвідчив, що кількість робочих місць у США за січень збільшилась на 200 тисяч, середня погодинна заробітна плата зросла на 2,9% — найшвидше з 2009 року зростання.

Швидке зростання зарплат — ризик прискорення інфляції, що може призвести до більш агресивної політики підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи. Це, у свою чергу, означає подорожчання кредитів та зростання доходів американських державних фондів.

Тому на фоні інфляційних очікувань інвестори почали "скидати" ризиковані акції, відкриваючи для себе можливість переорієнтуватися в купівлю облігацій.

Очікувана корекція ринку. В останні два роки американський ринок акцій стабільно зростав. І колись мав відбутися його відкат назад.

На початку січня фінансовий аналітик СNBC Дерілл Гуппі писав, що колапс індексу Dow Jones темою №1 минулого року серед фінансистів, і став одним із основних очікувань 2018 року.

"Корекція — це коли ринок значно відрізняється від основного тренду, і потім падає, або повертається до базового рівня. Якщо різниця між поточним максимумом і базовим трендом дуже велика, бульбашка може луснути. У випадку з Dow бульбашка ще не виникла, але якщо не буде корекції, вона з’явиться", — наголошував експерт.

Каталізатором корекції стало зростання дохідності державних облігацій США (дохідність десятилітніх treasuries перевищила 2,8%) на фоні підвищених інфляційних очікувань.

Синій - Dow Jones, коричневий - S&P 500, фіолетовий - NASDAQ YAHOO/FINANCE

Падіння спровокували роботи. Ще одна можлива причина фондової турбулентності — алгоритмічні роботи. В останні роки багато покупок на фондових біржах відбувалось без людського втручання — за запрограмованими алгоритмами.

Наприклад, при падінні індексу роботи запрограмовані на продаж для того, щоб вирівняти ситуацію, але масовий раптовий продаж призводить до ще більшого падіння.

Прогнози аналітиків поки що оптимістичні: падіння не буде тривалим, але в короткостроковій перспективі інвестори повинні підготуватися до нестабільності на фондових ринках.

За прогнозами головного економіста IHS Markit в США Джоела Праккена, протягом наступних двох років заробіток на курсі акцій буде обмеженим.

"Різниця між цим і минулим роком полягає в тому, що ми побачимо такі періоди нестабільності, як той що зараз, коли ринок реагує на підвищення інфляції. Ми просто не звикли до цього, тому що подібні речі відбувалися дуже давно", — цитує його BBC.

За словами фінансового аналітика J.P. Morgan Марко Колановича, "швидкий розпродаж акцій буде супроводжуватися оздоровленням ринку".

"В майбутньому ми матимемо позитивний вплив податкової реформи та стабілізацію дохідності бондів… Отже, теперішній ринковий розпродаж —це зрештою нові можливості для покупки", — сказав Коланович.

Звідки може прийти криза

Усі ці заспокійливі прогнози в короткостроковій перспективі звучать на фоні стривожених коментарів міжнародних економістів та фінансистів про можливість чергової фінансової кризи в найближчі 1-3 роки.

З чого вона може початися?

Варіант перший — Китай.

Борг Китаю буде збільшуватись протягом найближчих п'яти років, що суттєво збільшує шанси Піднебесної опинитися у пастці фінансової кризи.

Економісти Bloomberg Філдінг Чен та Том Орлик прогнозують, що сукупний борг Китаю у 2022 році досягне 327% ВВП, що вдвічі перевищить рівень 2008 року. Китай опиниться серед країни з найбільшим рівнем боргу у світі.

Разом з тим, китайська економіка настільки велика, що якщо з нею станеться щось погане, то це позначиться на усьому світі.

Заступник Комісії з регулювання цінних паперів Китаю Фан Сінхай під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі (відбувся у кінці січня) прокоментував цю перспективу так:

"Кілька років тому Китай усвідомив, що має певні проблеми. І що наша основна проблема — високий рівень боргів по усій системі. Ми почали вирішувати її два роки тому і гарна новина полягає в тому, що в останньому кварталі минулого року, рівень державного боргу відносно ВВП не підвищився.

Крім того,показник M2 по відношенню до ВВП, також не зростає, а зростання M2 у Китаї минулого року склало лише 8,2%, що майже на два відсотки нижче, ніж темпи зростання номінального ВВП. Отже, ви можете побачити результат нашої боргової політики в останні два роки. Я гадаю, кожна криза асоціюється з бульбашки певних активів. Ми повинні моніторити економіку на предмет таких бульбашок".

М2 — один з грошових агрегатів, який дозволяє фіксувати рух грошової маси. Він включає в себе готівкові кошти, які знаходяться в обороті (банкноти, монети), кошти на поточних банківських рахунках, ощадні депозити та короткострокові банківські папери. Збільшення грошової маси є однією з причин девальвації та фактором впливу на інфляцію.

Нагадаємо, дві попередні світові кризи починались саме з фінансових бульбашок.

24 жовтня 1929 року (пізніше цей день увійшов в історію як "Чорний четверг") почався з обвалу цін акцій на Нью-Йоркській біржі.

Банки активно кредитували купівлю акцій, а позичальники розраховували швидко повернути кредити за рахунок швидкого росту цін. Дешеві кредити і зростаючий попит штовхали ціни вгору. В результаті дуже сильно росла кількість нових інвесторів, які хотіли збагатитися на інвестиціях в акції.

З 1924 і до середини 1928 років фондовий ринок США подвоївся, а за другу половину 1928 року зріс ще на 50%. Якщо у 1923 році фондовий індекс Dow Jones перебував на рівні 99, то у вересні 1929 він досяг рекорду — 381,17 пункту.

Однак у 1929 році з'ясувалося, що акції не забезпечують високого рівня дивідендів, а прогнози прибутків багатьох компаній завищені. Фондова бульбашка луснула, США і світ охопила Велика Депресія.

Перед світовою кризою 2008-2009 років була іпотечна криза в США 2006-2007 років. Її ознака — величезна іпотечна бульбашка.

Американські банки видавали багато кредитів неплатоспроможним клієнтам, через що частка прострочених іпотечних кредитів зростала. Потім іпотечна криза перекинулась на банківський сектор і призвела до банкрутства фінансових гігантів LehmanBrothers та BearStearns. Пізніше криза "накрила" інші галузі економіки, і не тільки в США.

Варіант другий — геополітичні ризики.

Cпівзасновник The Carlyle Group Девід Рубенштейн припускає, що фінансова криза може початися з геополітичного "чорного лебедя".

"Мене непокоїть, що багато людей не вбачають проблему в можливій рецесії світової економіки в середньостроковій перспективі, і що якщо зараз все добре, то нічого поганого не може трапитися. Мене непокоїть, що в урядів може виявитись забагато боргів, або соціальних зобов’язань.

Я хвилююсь через геополітичні ризики — що у західному світі повториться "11 вересня", або Росія кудись вторгнеться, або загостряться конфлікти між Саудівською Аравією та Іраном, між Китаєм та Японією", — зазначає інвестбанкір.

В свою чергу генеральний директор Barclays Джес Стейлі вважає, що банки зараз знаходяться на чудових позиціях, як у передкризових 2006-2007 роках.

Одне з хороших рішень, які прийняла G20 після останньої світової кризи — взяла курс на дерегуляцію фінансової індустрії та встановлення однакового регуляторного середовища незалежно від того, Брюсель це, Лондон, Нью-Йорк, чи Пекін. Глобальні ринки капіталу без бар’єрів, зазначає банкір, це найкраще рішення.

"І якщо трапиться чергова світова криза, то вона почнеться з чогось дуже очевидного, що ми всі пропустили", — зазначив Стейлі.

Варіант третій — технологічний колапс.

З кожним роком технологічного прогресу автоматизація бізнес-процесів стає все більшою.

"Потенційний ризик фінансової кризи — це технології. Дуже багато бізнес-процесів відбувається з мінімальним людським втручанням, через хмарні технології. Якщо відбудеться системний збій, і якщо хтось з основних гравців не зможе торгувати один-два-три дні, складно уявити, якими можуть бути наслідки", — каже виконавчий директор M&G Investments Енн Річардс.

У липні минулого року не виключила можливості світової кризи і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард.

У жовтні в своєму звіті МВФ конкретизував: якщо глобальна економіка буде розвиватись як тепер, то світ чекає на нову фінансову кризу, під час якої ціни на акції впадуть на 15%, а світовий ВВП скоротиться на 1,7%.

Така криза буде слабшою за кризу 2007-2008 років, але все рівно не пройде безболісно.