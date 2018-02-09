У ДФС розповіли, скільки нових і вживаних авто оформили у 2017

За даними Державної фіскальної служби у 2017 році здійснено митне оформлення 80,5 тисяч нових та 72,9 тисяч вживаних авто.

Про це йдеться на Facebook-сторінці ДФС.

За статистикою Державної фіскальної служби України протягом 2017 року здійснено митне оформлення при ввезенні в Україну 80,5 тис. нових автомобілів, з яких сплачено 15,8 млрд. гривень митних платежів. У 2016 році кількість таких оформлень нових авто становила 63 тис. шт. зі сплатою 12,4 млрд. гривень митних платежів.

"Вживаних авто минулого року було оформлено 72,9 тис., з них за зменшеними ставками акцизного податку – 69,5 тис. З таких авто сплачено 5,5 млрд. гривень митних платежів, у т.ч. за зменшеними ставками акцизного податку – 5,1 млрд. грн", - повідомили у ДФС.

"У 2016 році було здійснено оформлення 23,8 тис. вживаних авто, у т.ч. числі за зменшеними ставками акцизного податку – 15,1 тис. З них сплачено 2,4 млрд. гривень, у тому числі за зменшеними ставками акцизного податку 1,2 млрд. гривень", - додали у службі.

Нагадаємо, прокуратура німецького міста Галле порушила кримінальну справу за підозрою у фальшуванні реєстраційних документів автомобілів, призначених для ввезення в Україну.

Економічна правда