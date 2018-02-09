Другий обвал на Уолл-стріт: американські компанії стрімко дешевшають

У четвер, 8 лютого, в США вдруге за тиждень обвалилися фондові індекси.

Так, промисловий індекс Dow Jones, який відображає біржовий курс цінних паперів 30 найбільших американських компаній, обвалився на 4,15%, втративши 1032 пункту.

Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ втратив 3,9% — впавши до 6777,16 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 знизився на 3,75% — до 2581,08 пункту.

bloomberg.com

Таким чином, це другий найгірший день для Dow Jones з часів фінансової кризи. У понеділок, 5 лютого, індекс втратив 4,6% або 1175 пункту.

За даними MarketWatch, більш серйозне зниження відбувалося лише в розпал фінансової кризи — за підсумками тижня, що завершився 10 жовтня 2008 року. Тоді індекс втратив 1 874 пункта.

Нагадаємо, в понеділок на американських біржах стався різкий обвал. Основні біржові індекси впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань з приводу зростання прибутковості американських держоблігацій і можливості прискорення зростання ставки ФРС.

На наступний день індекси частково компенсували втрати.

З початку тижня з урахуванням корекції Dow Jones знизився на 1660,5 пункту (6,5%), NASDAQ — на 463,35 пункту (6,4%), а S&P 500 — на 181,13 пункту (6,6%) .

Синій - Dow Jones, коричневий - S&P 500, фіолетовий - NASDAQ Yahoo/finance

Економічна правда