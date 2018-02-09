Приватбанк зроблять найкращим у Європі і продадуть

Петр Крумханзл, Олександр Данилюк, Галина Пахачук

Націоналізований у 2016 році Приватбанк планують повернути в приватну власність до 2023 року.

Про це стало відомо в ході брифінгу за участю міністра фінансів, нового голови правління банку та фіндиректора.

Новий голова правління Приватбанку Петр Крумханзл хоче зробити фінустанову найкращою в Європі.

"Моє завдання - утримати банк найінноваційнішим в Європі. Банк повинен бути першим у послугах і наданні сервісу клієнтам", - розповів Крумханзл.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що держава планує повністю вийти з капіталу Приватбанку протягом п'яти років.

"Ми плануємо повністю передати банк в приватний сектор протягом п'яти років", - сказав він.

Крумханзл нагадав, що держава забезпечила Приватбанк необхідним рівнем капіталізації.

"Мені потрібно налаштувати нову бізнес-модель банку. Є ряд кроків, які треба зробити в першу чергу. Це аудит всіх процесів, я хочу побудувати систему ризиків з нуля", - сказав він.

"Є питання, які стосуються операційної діяльності банку, наприклад, питання кібербезпеки. Це питання для всіх банків і корпорацій в світі. Я впевнений, що ми зможемо протягом цього року зробити банк не тільки найкращим в Україні, а й в Європі", - зазначив банкір.

Раніше голова наглядової ради Приватбанку Енгін Акчакоча заявив, що виконання п'ятирічної стратегії розвитку Приватбанку завершиться його приватизацією в 2021 році.

Як повідомлялося, правління НБУ 8 лютого погодило кандидатуру Крумханзла на посаду голови правління Приватбанку.

Нагадаємо, Приватбанк у 2017 році отримав збиток в розмірі 22,966 мільярда гривень.

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Економічна правда