OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про тарифи на газ і економічно невільну Україну.

Про тарифи на газ. При існуючій методиці розрахунку ціна газу для населення з квітня може збільшитися на 62% - з 4,94 тисячі до 8,03 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів.

Про економічно невільну Україну. Україна посіла останнє, 44 місце в Європі, і 150 місце серед 186 країн світу в рейтингу економічної свободи американського аналітичного центру Heritage Foundation.

Про права людини. У Міністерстві юстиції радять самостійно пошукати, кому протягом 2014-2017 років були сплачені 1,5 мільярда гривень за рішеннями Європейського суду з прав людини.

Про олігархів. Заможні іноземці, які підозрюються в корупції, будуть змушені пояснювати свій розкішний спосіб життя у Великобританії.

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Тиждень у графіках: зарплати програмістів, бідні агрохолдинги і життя у борг

Традиційний випуск рубрики вихідного дня "Тиждень в графіках": скільки отримують програмісти в Україні, які авіакомпанії здійснили найбільше рейсів, і чому кількість електрокарів зростає, агрохолдинги бідні, а Україна живе в борг...