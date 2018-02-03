Тиждень у графіках: зарплати програмістів, бідні агрохолдинги та життя у борг

Традиційний випуск рубрики вихідного дня "Тиждень у графіках": скільки отримують програмісти в Україні, які авіакомпанії здійснили найбільше рейсів, та чому кількість електрокарів росте, агрохолдинги бідні, а Україна живе у борг...

Не ту професію я обрав…

Найвищий рівень зарплати серед програмістів - у архітекторів комп'ютерних систем, найменше заробляють HTML-кодери і тестувальники програмного забезпечення початкового рівня.

Учасники дослідження - 18,4% жінок, 81,6% чоловіків. Середній вік - 27 років. Жителі Києва (44,2%), Харкова (15,5%), Львова (12%), Дніпра (7%), Одеси (5,1%), Вінниці (2%), Запоріжжя (1,6%).

Вище неба

Украерорух назвав авіакомпанії, яким надав найбільш значні обсяги аеронавігаційного обслуговування у 2017 році.

Перше місце посіла компанія МАУ, яка здійснила 57 205 польотів, що на 16,4 % більше, ніж минулого року.

На другому місці "Turkish Airlines" – 27 606 польотів, що на 20,4 % більше, ніж в 2016 році.

Білоруська "Belavia" здійснила 14 537 польотів в Україну. На 13,6 % більше, ніж тогоріч, і третє місце.

Четверту сходинку посіла "LOT Polish Airlines" – 12 756 польотів та плюс 28,8%.

Закриває п’ятірку лоукост "Wizz Air Hungary LLC" – 8 832 польоти, що на 57% більше ніж минулого року.

В топ-10 також увійшли "Wind Rose" – 8 162 польоти (+131,9 %), "Pegasus" – 5 825 польотів (+35,8 %), "Air Moldova" – 5 527 польотів (+31,0 %), "Azur Air Ukraine" – 4 607 польотів (+13,1 %) та "Austrian Airlines AG" – 3 751 політ (+17,0 %).

Електрокарів все більше

У 2017 році в Україні було зареєстровано 3265 автомобілів з електричним приводом, що на 91% більше, ніж в 2016 році.

Найпопулярнішою маркою залишається Nissan, перевагу якому у 2017 році віддали 2666 автомобілісти (частка на ринку 81,7%).

На друге місце піднявся електромобіль BMW, який займав у попередньому році лише п'яту позицію (117 одиниць, або 3,6% від усіх реєстрацій).

Трохи відстає від нього Tesla, яка посіла третю сходинку рейтингу з показником 111 авто (частка на ринку 3,4%). На четвертому місці опинився Ford - 76 авто (частка на ринку 2,3%), а замикає ТОП-5 ринку електромобілів Fiat, який збільшив реєстрації у сім разів до 42 одиниць (частка на ринку 1,3%).

Проблемний кредит

Показники проблемних кредитів до всього кредитного портфеля найбільших українських банків.

Очолюють рейтинг банків з найбільшим відсотком непрацюючих кредитів "дочка" російського ВТБ (95,3%), державний Приватбанк (86,9%) та Укрсоцбанк (81,84%).

Проблемні або недіючі кредити – один із головних фінансових показників банку.

Відповідно до визначення НБУ, це сумнівні та безнадійні до повернення кредити.

Згідно з рекомендаціями МВФ, кредити вважають недіючими, якщо сплата основної суми та процентів за ними прострочені на три місяці або більше.

Поки проблемні кредити знаходяться на балансах банків, фінустанови повинні тримати величезні резерви для їх покриття.

Це не дозволяє їм вести повноцінну діяльність та направляти кошти на кредитування.

Допоможіть бідним агрохолдингам

У 2017 році на державну підтримку агросектору було передбачено 6,3 млрд грн. З них 4 млрд грн були витрачені на дотації виробникам тваринницької продукції, 550 млн грн — на програму 20-відсоткової компенсації вартості української сільгосптехніки, 300 млн грн — на компенсацію кредитних ставок, 75 млн грн — на розвиток хмелярства, висаджування садів, виноградників та ягідників.

У 2017 році загальна сума дотацій аграрним виробникам становила 0,14% ВВП. Здавалося б, невелика цифра у відсотковому вираженні. Проте в грошовому вона сягає 4 млрд грн.

Сюрпризу у розподілі цих коштів між компаніями сектору нема. Найбільше бюджетних грошей отримали "курячі" холдинги — "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, майже 1,4 млрд грн, та "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, 517 млн грн.

Загалом за 2017 рік дотації змогли отримати 1706 юридичних осіб. Були серед них і компанії, яким пощастило отримати підтримку у розмірі 2 грн за рік.

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Життя у борг

Три роки знадобилося Україні, щоб її державний борг зріс удвічі.

У листопаді 2014 року борг перетнув психологічну позначку — 1 трлн грн. У листопаді 2017 року він перевищив вже 2 трлн грн і досяг 72% ВВП.

Україна не має наявного ресурсу для повернення боргів.

У 2015 році уряд разом з тодішнім міністром фінансів Наталією Яресько провів реструктуризацію зовнішнього держборгу, знизивши боргове навантаження на найближчий період, у тому числі на 2015-2017 роки.

У 2017 році Кабмін провів дві масштабні боргові операції: пролонгував виплати за ОВДП у портфелі НБУ та витратив залучені від випуску євробондів 1,7 млрд дол, обмінявши "короткі" єврооблігації на "довгі". Це дозволило зняти пікові боргові навантаження у 2019-2020 роках.

В 2019 році Україна повинна витратити 122,3 млрд грн на обслуговування державного боргу та 178,7 млрд грн — на його погашення. Найбільші боргові виплати — понад 55 млрд грн — припадають на березень.