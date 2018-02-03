У Мін'юсті радять самостійно шукати, кому сплатили 1,5 мільярда за рішеннями Євросуду

У Міністерстві юстиції радять самостійно пошукати, кому протягом 2014-2017 років були сплачені 1,5 мільярда гривень за рішеннями Європейського суду з прав людини.

Про це йдеться у відповіді на звернення народного депутата Сергія Лещенка за підписом першого заступника міністра Наталії Бернацької (до заміжжя - Севастьянова).

Зокрема народний депутат запитував перелік фізичних та юридичних осіб, які отримали виплати з бюджету за рішеннями іноземного суду.

"Отримати відповідні дані щодо прийнятих рішень можна на сайті ЄСПЛ за посиланням https://hudoc.echr.coe.int/eng# і сайті Верховної Ради України за посиланням http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/main/c798. Отримати відповідні дані щодо виплати коштів згідно з рішенням ЄСПЛ на публічному сайті Міністерства фінансів України за посиланням spending.gov.ua/transaction, ввівши код ЄДРПОУ Міністерства юстиції 00015622 та вибравши період оплати", - радить Бернацька.

В міністерстві наголошують, що жодних боргів за рішеннями ЄСПЛ відносно громадян держава не має, так як виплати по більше ніж 5 тисяч справ вже виконані. За 2017 рік загалом виплачено 61,3 млн грн.

Відповідь Мінюсту (PDF)

Відповідь Мінюсту (Text)

Співавтор звернення голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський називає такі відповіді Мін`юста маніпуляцією.

"По-перше, на сайті Європейського суду громадяни не знайдуть конкретного переліку фірм, яким Україна сплатила гроші . По-друге, на сайті ВРУ лише загальна інформація без сум, наприклад не зазначено, скільки Україна була винна скандальному ТОВ "Золотий Мандарин Ойл". А по-третє публічний портал Мінфіну наповнюється лише з листопада 2015 року, тому інформація за попередній період просто відсутня", - прокоментував Канєвський.

Нагадаємо, в кінці минулого року Мін'юст не зміг показати, кому за 4 роки сплатив 1,5 мільярда гривень. Тоді чиновники заявили, що усі виплати мін’юсту по справах єспл доступні в публічному доступі.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро підозрює службових осіб Міністерства юстиції у розтраті понад 54 мільйонів гривень протягом 2015 року. Детективами встановлено, що отримані від держави гроші ТОВ "Золотий Мандарин Ойл" перерахувало на фіктивні фірми.

У Мін'юсті стверджують, що виплатили ці гроші київській компанії "Золотий Мандарин Ойл" за рішенням Європейського суду з прав людини і зробили це законно.

Економічна правда