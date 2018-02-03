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Газ для населення може подорожчати на 62%

Субота, 3 лютого 2018, 16:20
 

При існуючій методиці розрахунку ціна газу для населення з квітня може збільшитися на 62% — з 4,94 тисячі до 8,03 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів.

Ця інформація міститься в аналізі проекту фінансового плану НАК "Нафтогаз України", проведеного Міністерством фінансів України, передають Українські Новини.

Надалі, з жовтня 2018 року, ціна газу може зрости на 73% порівняно з діючою зараз, до 8 530 гривень за тисячу кубометрів.

Також в аналізі міститься інформація, відповідно до якої ціна газу могла б збільшитися на 17% з 1 січня, якби уряд виконав постанову №187.

 
 

 
 
 

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.

Як відомо, у Міжнародному валютному фонді заявили, що однією з умов перегляду програми розширеного фінансування та виділення траншу Україні є приведення цін на газ до ринкового рівня.

Економічна правда

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