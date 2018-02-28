OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "стартап на мільярд", Порошенка та мікрофінансову допомогу.

Про "стартап на мільярд". Amazon за мільярд доларів купує стартап з офісом в Україні. Розповіли, що таке представляє з себе Ring і що це означає для України.

Про Порошенка. На прес-конференції президент визнав, що рівень життя українців значно не покращився, розповів як справи з податком на виведений капітал та про стосунки з олігархами.

Про Коломойського і Боголюбова. Суд у справі Приватбанку працюватиме у закритому режимі роботи через наполягання, щоб статки цих двох олігархів залишалися у таємниці.

Про макрофінансову допомогу. Європейська комісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні.

Про УЗ. Протягом 2018 року "Укрзалізниця" планує інвестувати в оновлення та модернізацію рухомого складу 18,4 млрд гривень.

Про ГТС. У потенційного оператора ГТС з'явилась Наглядова рада.

Про фонд енергоефективності. Кабінет міністрів схвалив низку документів, необхідних для запуску Фонду енергоефективності.

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Чи справді вигідна для України мільярдна угода "Укрзалізниці" з американською корпорацією?