OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про трудову міграцію, відмивання коштів Курченка та новий аеропорт.

Про трудову міграцію. Міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.

Про відмивання коштів Курченка. Пов'язаний з відмиванням грошей для Сергія Курченко латвійський банк ABLV прийняв рішення про початок процесу самоліквідації.

Про новий аеропорт. Міністерство інфраструктури планує до 2020 року побудувати в Білій Церкві міжнародний аеропорт для вантажних і пасажирських перевезень.

Про ціни на бензин. З 26 по 27 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни на пальне в межах 15-50 копійок за літр.

Про Hyperloop. Уряд не ухвалював рішень щодо будівництва в Дніпрі тестового майданчика для впровадження в Україні Hyperloop, ініціатива його будівництва належить особисто міністру Омеляну.

Про пільги та субсидії. Станом на 26 лютого кредиторська заборгованість на надання пільг та житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг погашена більш ніж на 80%.

Про імпорт авто. Верховна Рада спростила ввезення та реєстрацію імпортних автомобілів.

Ви хочете знати більше?

Марк Гінзбург: Блокчейн — це технологічна відплата, яка наздожене корупцію

Бізнесмен розповів про впровадження блокчейну в українських державних відомствах, електронні вибори, занепад професій і майбутнє криптовалют.

"Нахімічили": як в Україні застрягли тисячі тонн небезпечних хімкатів

В Україні накоплюються великі обсяги непридатних хімікатів. Їх треба знищити в країні або вивести за кордон, але зробити це неможливо через суперечку єдиного профільного заводу з Мінекології.

Ілон Маск і Україна. Чи станеться ця зустріч?

Усі спроби заманити відомого бізнесмена в Україну поки що безуспішні.