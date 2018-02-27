Ілон Маск і Україна. Чи станеться ця зустріч?

Усі спроби заманити відомого бізнесмена в Україну поки що безуспішні.

Спроби заманити засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска в Україну продовжуються вже кілька років. Особливо активно — останні декілька місяців. Свіжий приклад — це історія із будівництво тестового майданчику Hyperloop в Дніпрі.

Проте, усі спроби заманити відомого бізнесмена в Україну поки що безуспішні. Маск не їде і навіть майже не реагує на ці заклики. ЕП нагадує, як і хто кликав Маска в Україну останнім часом.

Маск і Державне космічне агентство

Першим Ілона Маска в Україну запросило Державне космічне агентство. Сталося це в травні 2016 року. Тоді делегація ДКА поїхала у США й після зустрічі-знайомства з компанією SpaceX запросила її голову в Україну.

Космічне агентство висловило впевненість, що їхній досвід роботи з двигунами міг би бути корисним Маску, але, на жаль чи на щастя, він ним не скористався. Після запрошення ДКА Ілон Маск в Україну не приїхав.

Маск, Австралія і Гройсман

Дізнавшись про енергетичну проблему Південної Австралії, Маск зі свого Twitter-аккаунту запропонував вирішити цю проблему. Більше того — він пообіцяв це зробити за 100 днів. У протилежному ж випадку — зробити все безкоштовно.

Ця пропозиція прозвучала у діалозі з з одним із засновників австралійської IT-компанії Atlassian Майком Кеннон-Бруксом.

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Влада затвердила пропозицію, Маск впорався раніше обіцяних 100 днів, і забезпечив електрикою понад 1,67 млн осіб.

Ознайомившись з успішним досвідом Австралії, користувач Twitter під ніком "vAnilla Love t" у відповідь на твіт Маска про батареї у Австралії запитав його, чи можна зробити щось подібне в Україні, позначивши при цьому Володимира Гройсмана.

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Маск відповів: "Звичайно. Просто ознайомтеся з моїм попереднім твітом про ціну (250 доларів за кВт/год на рівні пакета). Сайт скоро оновимо, тому буде повна прозорість".

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Після цього Гройсман включився у розмову: "Дякую, цікава ідея. Україна дуже хоче стати випробувальним майданчиком для інновацій. Давайте поговоримо про це детальніше".

Цей діалог відбувся у березні 2017 року, однак, детальніше після нього ніхто не поговорив. З’явився лише лист ніби-то від Tesla Inc., в якому компанія відмовилась від пропозиції через високий рівень корупції та несприятливий інвестиційний клімат.

При цьому керівник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида заявив в Facebook, що лист є фейком, надрукованим на кольоровому принтері. А директор Офісу сприяння інвестиціям Данило Білак вказав на граматичні помилки в тексті і відсутність реєстраційного номера Кабміну.

Офіс сприяння інвестиціям у P.S. також зазначив, що якщо Маск чи його прес-служба надішлють справжню офіційну відповідь на пропозицію Уряду – її обов’язково оприлюднять. Досі нічого оприлюднено не було.

Маск і київське метро

Після запуску Falcon Heavy, який відправив вишневий Roadster в космос у якості корисного навантаження, багато хто не втримався і обіграв це в своїй маркетинговій кампанії чи просто в жартах.

ain.ua

В цей список увійшов і Київський метрополітен. Метро звернулось до голови Tesla та SpaceX Ілона Маска у Twitter з пропозицією розмістити "найглибшу" Tesla.

"Дорогий Ілон! У вас вже є "найвища" Tesla. Це неймовірно! Може з’явитися ще "найглибша", якщо розмістите її на нашій станції "Арсенальна", яка є найглибшою станцією метро у світі — 105,5 м", — запропонували в метрополітені.

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На цю пропозицію бурхливо відреагували соцмережі, але аж ніяк не сам Ілон Маск.

Маск і український ХАЙПерлуп

Останнім, хто скористався напрацюваннями та іменем голови Tesla та SpaceX, був міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Минулого тижня Міністерство інфраструктури залишило у своєму Twitter-акаунті загадковий твіт: "Лише три слова: "Hyperloop в Україні".

Лише три слова: "Hyperloop в Україні".

А детальніше завтра, 22 лютого, о 14:15 розкаже Міністр інфраструктури України @V_Omelyan https://t.co/2Ag9ySc2I9 pic.twitter.com/kEwtivYlHT — Min_infrastructure (@minfrastucture) February 21, 2018

На наступний день на прес-конференції щодо таємничого твіту Омелян розповів, що у Дніпрі збираються побудувати тестовий майданчик для "вакуумних потягів" Hyperloop і, здається, слова Гройсмана про "випробувальний майданчик" почали справджуватися. Читайте також Фантазери чи реалісти? Що треба знати про Hyperloop в Україні Ілон Маск про запуск Falcon Heavy: У мене в голові була картинка величезного вибуху на майданчику

За словами директора Південмашу, який візьме участь у будівництві майданчика, робоча група спілкувалися із самим засновником проекту Hyperloop One Ілоном Маском.

"Ми писали листи Маску. Він обіцяв до нас приїхати. На жаль, Маск спізнюється, ми починаємо без нього", — пожартував на конференції сам Омелян.

Чи справді Hyperloop з’явиться в Україні — покаже час. Можливо, Маск приїде на його запуск.

Маск і діти

Однак, не самим політикам та компаніям піарятись на гучному імені. У листопаді 2017 українські школярі запустили в мережі флешмоб під хештегом #ElonMuskDiscoverUkraine.

Підлітки з усієї країни запрошували Маска подивитись на результати освітнього проекту "Відкривай Україну".

Основною ідеєю флешмобу було те, що вони, підлітки, схожі на Маска, в ідеї якого теж мало хто вірив, але він зумів втілити їх у життя та став їхнім кумиром.

На це запрошення Маск також не відреагував.

Звичайно, це не означає, що політики перестануть робити гучні заяви, користуючись розкрученими іменами, або що Маск не приїде. Посадовці продовжуватимуть це робити, а Маск, врешті-решт, може й приїхати. Зрештою, у нього багато божевільних ідей.