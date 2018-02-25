OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ВИХІДНИХ

Про відключення газу за борги, зростання ВВП та стратегію держбанків.

Про криптовалюти Венесуели. Після вдалого запуску криптовалюти Petro, яка підкріплена нафтою, у Венесуелі може з'явитися іще одна - підкріплена золотом.

Про зростання економіки. Економіка України може і повинна рости темпами в 4-6% на рік.

Про держбанки. В Кабінеті міністрів вважають, що знайти покупців на українські держбанки буде не складно, так як перспективи зростання в українського банківського сектору доволі непогані.

Про прибутковість Укргазвидобування. Оптова ціна на газ, який державна газодобувна компанія "Укргазвидобування" продає "Нафтогазу України", має прибутковість 250%.

Про борги за газ. ПАТ "Одесагаз" надіслала попередження про те, що з 28 лютого відключить газопостачання котелень м.Теплодар.

Про членів НКРЕ. Заяви на участь у конкурсі з відбору нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних тарифів подали 46 кандидатів.

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Тиждень у графіках: трудова міграція, життя у борг та грошові перекази

Традиційний випуск рубрики вихідного дня "Тиждень у графіках": трудова міграція набуває катастрофічних для економіки України масштабів, держборг країни зростає, а обсяг грошових переказів знижується.