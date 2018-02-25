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На посади членів Нацкомісії з тарифів претендують 46 кандидатів

Неділя, 25 лютого 2018, 14:16

Заяви на участь у конкурсі з відбору нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних тарифів подали 46 кандидатів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила член номінаційної комісії з призначення членів НКРЕ Світлана Голікова.

"46 заяв. 5 від жінок. Розкриття конвертів 26 лютого. Початок о 10:00", - повідомила вона у п’ятницю.

Нагадаємо, 23 лютого завершився строк подачі документів на участь у зазначеному конкурсі.

Як повідомлялося, 8 грудня 2016 року набув чинності закон про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Верховна Рада ухвалила даний закон 22 вересня. Президент підписав його 23 листопада.

Згідно з законом, члени НКРЕ затверджуються президентом на підставі рішення Номінаційної комісії.

Номінаційна комісія складається з п'ятьох членів, двох повинен визначати президент, ще двох - Верховна Рада (по одному від комітетів ПЕК і ЖКГ) і одного - Кабмін (за поданням міністра енергетики).

До складу регулятора будуть входити сім членів, у тому числі голова. Вони будуть призначатися на 6 років без права обіймати посаду більше 2 строків.

Голова НКРЕ обирається членами Регулятора шляхом таємного голосування. Він переобирається кожні два роки після дня затвердження першого складу Нацкомісії.

Економічна правда

НКРЕ
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