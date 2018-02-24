Голова Ради НБУ: економіка може зростати на 4-6% щороку

Економіка України може і повинна рости темпами в 4-6% на рік.

Про це у своїй статті для DT.UA пише голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

"У 2017 році, при цілі щодо інфляції в 8±2% фактично маємо 13,7%. А ще маємо зростання ВВП за 2017 рік на рівні 2,1%, що критично слабко як на тлі бази порівняння (не самий вдалий 2016 рік), так і з точки зору того, що економіка України може і повинна рости темпами в 4-6% на рік", - пише Данилишин.

На його думку, сприяння підтриманню стійких темпів економічного зростання теж належить до завдань НБУ.

"У сучасних економічних реаліях України жорстка монетарна політика провокує повільні темпи економічного зростання. Ось кілька цифр на підтвердження. Рівень монетизації економіки України станом на кінець минулого року становив 40%", - заявив голова Ради НБУ.

"А, приміром, у Польщі – 62%, Туреччини – 61% (країни, з якими ми маємо тісні зовнішньоторговельні відносини і економічні успіхи яких прийнято ставити Україні приклад – Ред.). "Фінансова глибина економіки" (відношення суми банківських кредитів до ВВП) у нас становить 35%, у Польщі – 75%, в Туреччині – 80%", — наголошує він.

Як відомо, НБУ очікує, що в 2018 і 2019 роках зростання ВВП прискориться на 3,2% і 3,5% відповідно.

Президент Петро Порошенко очікує зростання української економіки на понад 3,2% у 2018 році.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's прогнозує зростання ВВП України на 3,5% у 2018 році.

Економічна правда