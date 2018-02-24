У Кабміні вважають, що проблем з продажем держбанків не буде

В Кабінеті міністрів вважають, що знайти покупців на українські держбанки буде не складно, так як перспективи зростання в українського банківського сектору доволі непогані.

Про це пише DT.UA.

Як наголошується, в Польщі 78% населення старше 15 років користуються банківськими послугами, у Туреччині - 65%, а в Україні лише 53%.

"Обсяги роздрібного кредитування в Польщі становлять 35% від ВВП, в Туреччині - 16%, в Україні - 3%. Обсяги депозитів у Польщі становлять 52% від ВВП, в Туреччині - 44% від ВВП, в Україні - 35%. Єдиний показник, за яким ми не поступаємося іншим країнам, — це корпоративні кредити, у Польщі - 15% від ВВП, в Туреччині - 53%, а в Україні - 17%", - йдеться у статті.

"Біда тільки в тому, що у нас велика їх частина не обслуговується. Але в цілому можливості для зростання в банківському секторі величезні і потенціал його здатний зацікавити інвесторів", — зазначає автор.

Відповідно до стратегії до 2022 році багато показників українського банківського сектора повинні покращитися. Наприклад, за очікуванням Мінфіну частка кредитування зросте з 20% ВВП в 2017-му, до 27% ВВП до 2022-му, частка роздрібних кредитів при цьому збільшиться з 15 до 26% ВВП.

"Доступність кредитів фізособам буде забезпечена нехитрими методами. Кількість банківських відділень, яка в останні роки тільки скорочувалася, зросте з 235 млн на громадян до 290. Облікова ставка НБУ навпаки знизиться до 6%. Наскільки виправдані ці прогнози та чи виправдаються вони в 2022-му, зараз дуже складно сказати", - наголошує автор.

"Поки тренди зворотні – НБУ навпаки підвищує облікову ставку, так і у своєму останньому звіті про фінстабільність, регулятор банківського сектора висловлював побоювання щодо темпів зростання саме споживчого кредитування. Щоб тенденції стали зворотними протягом п'яти наступних років, доведеться чимало попрацювати", - йдеться у статті.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що до 2022 року Міністерство фінансів суттєво зменшить частку держави в банківській системі.

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