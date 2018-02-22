OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про хайперлуп в Україні, Ryanair в Борисполі і точки 4G.

Про Hyperloop. Анонсований Омеляном Hyperloop – не жарти. У місті Дніпро почнеться будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском.

Як буде відбуватися будівництво – розповів Міністр інфраструктури.

Про Ryanair. Літак Ryanair й справді прилітав на переговори. Деталі не розголошуються, але відомо, що лоукост літатиме з Борисполя і Львова.

Про 4G. Стало відомо, де 4G з’явиться у першу чергу - у кількох крупних містах, а також на півдні та заході країни.

Про боротьбу з корупцією. Україна піднялася на одну позицію вище у дослідженні Transparency International "Індекс сприйняття корупції". Однак динаміка росту держави зменшилась в два рази.

Про обшуки. У київському офісі великої IT-компанії Cogniance пройшов обшук.

Про "Газпром". Російський "Газпром" відмовився від ідеї стягнення з НАК "Нафтогаз України" оплати газу, поставленого на окуповану територію Донбасу.

Про НБУ. НБУ може отримати нового голову вже 1 березня, а Голова Ради НБУ пропонує забрати у Нацбанку частину резервів.

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Що буде з державними банками. Нова стратегія Кабміну

Які державні банки будуть продані, а для яких готують публічне розміщення на міжнародних фондових майданчиках.