OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про міграцію, зарплати та ціни на пальне.

Про стабільні ціни. У 2018-му році ціни будуть більш стабільними, ніж у 2017-му, але контролю цін не має бути.

Про зростання ВВП. Після шокового періоду, спровокованого втратою частини території і конфліктом на Сході, українська економіка почала зростати, але недостатньо.

Про ціни на пальне. З 16 по 19 лютого ряд мереж АЗС знизили ціни пального в межах 20-50 копійок за літр.

Про міграцію. Низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.

Про зарплати. Майже чверть українців отримує понад 10 тисяч гривень зарплати.

Про Нафтогаз. Кабінет міністрів направив на доопрацювання проект фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2018 рік.

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