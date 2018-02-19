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Українська економіка зростає недостатньо - CБ

Понеділок, 19 лютого 2018, 09:45
 

Після шокового періоду, спровокованого втратою частини території і конфліктом на Сході, українська економіка почала зростати, але недостатньо.

Про це в інтерв'ю для ZN.UA заявив віце-президент Світового банку Сиріл Муллер.

За його словами, зараз всі міжнародні партнери, які допомагають Україні подолати складний період, працюють над тим, щоб зростання економіки прискорилося.

"Це одне з наших ключових завдань. Ми повинні поглибити розпочаті в країні перетворення, щоб темпи розвитку економіки зросли, і стабілізація була помітною не тільки на макрорівні, але й на рівні звичайних громадян, щоб вони відчули, що їхнє життя покращилося. Тому зараз актуальним є питання поглиблення економічних змін", - зазначив представник СБ.

На його думку, є ключові реформи, які повинні бути першочерговими для уряду. По-перше, мова йде про завершення трансформації енергетичного сектора. По-друге, не можна зупиняти реформування банківського сектора. Звичайно, тут найбільш актуальне зараз питання - реформування державних банків. По-третє, одним з рушіїв економічного зростання повинен стати більш продуктивний сільськогосподарський сектор.

"Україна має дуже важливий актив - значні запаси родючої землі. Ми вважаємо, що сьогодні в світі існує величезний попит на сільськогосподарську продукцію, зокрема продукти харчування. Україна може стати одним зі світових лідерів на цьому ринку", - підкреслив Муллер.

Нагадаємо, на думку віце-президента Світового банку, Україна також повинна виплачувати свої боргові зобов'язання, інакше вона втратить можливість залучення нових кредитів на зовнішніх ринках.

Економічна правда

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