Проект фінплану "Нафтогазу" відправили на доопрацювання - ЗМІ

Кабінет міністрів направив на доопрацювання проект фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2018 рік.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

"Основні зауваження: зниження чистого прибутку і, відповідно, зниження нарахування дивідендів, які повинні бути сплачені до держбюджету, в 5,5 рази; завищення адміністративних витрат, планування приросту дебіторської заборгованості за реалізований природний газ, і, як наслідок, приріст кредитних зобов'язань" , - зазначив співрозмовник агентства.

За його даними, МЕРТ вважає, що "Нафтогаз" в 2018 році повинен сплатити до держбюджету 35,5 млрд грн дивідендів, тоді як в проекті фінплану відображена цифра в 6,5 млрд грн.

У міністерства є претензії до обліку "Нафтогазом" сумнівних боргів за 2017 рік, розрахунку втрат через збитки "Укртрансгазу".

Крім того, співрозмовник агентства вказує на заплановане НАК зростання адміністративних витрат на 2,1 млрд грн - до 3,9 млрд грн.

"Зокрема, бонуси для керівництва компанії закладені на рівні 720 млн грн. Ці виплати в 7,2 рази вищі прогнозних на 2017 рік", - зазначає джерело в МЕРТ.

За його словами, претензії міністерства також викликає дворазове заплановане збільшення дебіторської заборгованості перед "Нафтогазом" у 2018 році - на 55,8 млн грн, до 110,1 млрд грн.

"Накопичення дебіторської заборгованості такими темпами може призвести до того, що вже в 2019 році компанія може стати збитковою внаслідок застосування аналогічного в 2017 році способу нарахування резерву сумнівних боргів. Крім того, компанія не здатна буде обслуговувати свої кредитні зобов'язання (70,7 млрд грн по станом на 1 жовтня 2017 року), значна частина яких залучена під державні гарантії", - резюмує співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подала на затвердження Кабінету міністрів проект фінансового плану на 2018 рік із чистим прибутком 35,1 мільярда гривень у листопаді 2017 року.

Фінплан передбачає чистий дохід у розмірі 251,5 млрд гривень.

Також проект фінплану на 2018 рік передбачає імпорт 8,94 млрд куб. м газу за середньозваженою ціною 271,58 долара за 1 куб. м.