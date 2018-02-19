Держстат підрахував, скільки заробляють українці

Майже чверть українців отримує понад 10 тисяч гривень зарплати.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

У грудні 2017 року частка працівників із заробітною платою від 3200 грн до 6000 грн становила 43,8%, більше 6000 грн отримували 49,6%, при цьому у 23,5% штатних працівників нарахована заробітна плата перевищувала 10 тис. грн.

У звіті наголошується, що у грудні 2017 року нарахування у межах мінімальної заробітної плати в Україні мали 6,6% штатних працівників, що на 3,7 п.п. менше, ніж у березні 2017 року.

Нагадаємо, за підсумками четвертого кварталу 2017 року Львів піднявся на третю сходинку в рейтингу населених пунктів із найвищим рівнем середніх зарплат.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів розгляне можливість підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень за підсумками першого кварталу 2018 року.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум в Україні встановлений у розмірі 1 700 гривень, а мінімальна зарплата - 3 723 гривні.