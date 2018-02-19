Жити стало краще: українці заробляють більше, ніж до кризи. Теж не вірите?

Дані Держстату свідчать, що середня реальна зарплата перевищила передкризовий рівень. Чому як мінімум 64% українців цього не помітили? (Рос.)

Абсолютно безкоштовно підкажу піарникам президента і прем'єр-міністра дуже сильний меседж: у 2017 році українці стали заробляти більше, ніж до кризи. Про це свідчать дані Держстату.

Так, середня зарплата в грудні 2017 року становила 8 777 грн, а чотири роки тому — 3 619 грн. Якщо порівняти ці суми з урахуванням більш ніж двократної інфляції за цей час, то отримаємо 6-відсоткове зростання реальних трудових доходів. Важливо, що в плюс вийшли майже всі регіони України.

Єдиною областю, у якій заробляють менше, ніж до кризи, залишається Луганська.

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Президент і прем'єр наввипередки рапортують про найменші перемоги і досягнення, але таку важливу економічну віху, по суті перемогу над наслідками кризи, проігнорували. Навряд чи аналітичні служби Адміністрації президента і Кабміну пропустили таке досягнення. Тоді в чому ж річ?

Показник Держстату про зростання зарплат в очах більшості українських працівників виглядає надто відірваним від життя. Якщо дивитися на суб'єктивні відчуття українців, відображені в соціологічних опитуваннях, то Держстат ніби взяв дані про зарплати у якійсь іншій Україні.

Так, за дослідженням Center for Insights in Survey Research, 64% українців у грудні 2017 року заявили, що їх фінансове становище за останній рік погіршилося.

За цей же час, за даними Держстату, спостерігалося одне з найбільш істотних підвищень, на 19,1%, реальної зарплати за всю українську історію. Учасники опитувань зазвичай схильні занижувати свій добробут, але щоб так разюче?

Що не так з української зарплатою

У чому ж річ?

По-перше, зростання зарплат у 2017 році було "кластерним" — левова частка приросту середньої зарплати стала можливою завдяки двократному збільшенню мінімальної зарплати до 3 200 грн за початку 2017 року.

Якби не "адміністративне" зростання мінімальної зарплати, яку, за даними Мінфіну, отримували близько 3 млн працівників, то реальна середня зарплата була би ще далека від передкризового рівня.

По-друге, ніхто достеменно не знає, наскільки далекі офіційні показники від реального положення на ринку праці: де, як і за які гроші працюють 16,3 млн українців. Це справді велика проблема.

Такі дані — важлива частина економічної статистики. Не дарма американський аналог Держстату називається Bureau of labor statistics. В одному з останніх досліджень VoxUkraine склав структуру зайнятості в Україні.

Структура ринку праці в Україні, початок 2017 року

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Картина сумна. Державна статистика достовірно знає, що відбувається з зарплатами менш ніж третини українських працівників — тих, хто трудиться на державу або в державних компаніях.

Ще чверть зайнятих, 26,3% або 4,2 млн, офіційно працевлаштовані у приватних компаніях. Тут похибка даних Держстату набагато більша. Основна причина — зарплати в конвертах. Про розмір "похибки" можна судити за різницею між цифрами статистики і цифрами всеукраїнських сайтів з пошуку роботи.

Протягом 2017 року цю різниця становила 20-25% на користь приватного сектору. Якщо врахувати, що у вакансіях сайтів зазвичай даються цифри "чистої зарплати на руки" (щоб до цього показника привести дані Держстату, звідти ще потрібно відняти 18% ПДФО), то різниця буде вже близько 40%.

Ще більш заплутана ситуація з фізичними особами-підприємцями та їх співробітниками. Разом вони становлять вагомі 17% або 2,77 млн.

Частину їх доходів можна оцінити за офіційними статистичними даними "про діяльність суб'єктів великого, середнього, малого і мікробізнесу".

ФОП далеко не мільйонери: середньорічний дохід за 2016 рік становив 302 тис грн або трохи більше 25 тис грн на місяць.

Наймані працівники ФОП за 2016 рік в середньому отримали 25 тис грн або дуже скромні щомісячні 2 тис грн.

Однак це дані тільки про офіційну частину. Якщо ФОП отримують оплату готівкою без реєстрації або в конвертах, то ці суми ніхто не бачить.

Про доходи ще чверті працездатних українців майже нічого не відомо: частина цих людей працює неофіційно, ще частина — самозайняті, але не ФОП.

Голову в пісок

Про трудові доходи близько 10 млн українців Держстат і уряд не знають майже нічого. Чи можна з таким рівнем невизначеності ухвалювати якісні рішення стосовно соціальної політики та політики зайнятості?

Міністерству соціальної політики слід перестати ховати голову в пісок і звітувати про успіхи, оперуючи цифрами Держстату. Пора визнати проблему і почати вивчати реальний стан справ на ринку праці в Україні.

Борис Давиденко, головний редактор VoxUkraine

Тетяна Тищук, керівник і редактор проекту iMoРe

VoxUkraine, спеціально для ЕП